Вышитую карту Воскресенска представили в областном проекте

Округ стал участником масштабного проекта «Вышитая карта Подмосковья». Презентация прошла 22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске в рамках научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству».

Над проектом, организованным Министерством культуры и туризма Московской области, с конца марта трудились 70 мастеров из 56 городских округов региона.

Карта наглядно демонстрирует богатое культурное наследие Подмосковья: вышитые вручную фрагменты повторяют географические контуры муниципалитетов, а собранные воедино они символизируют единство региона.

Воскресенск на проекте представила Любовь Казакова — преподаватель детской школы искусств «Фламинго».

Она вручную расшила силуэт округа, отразив ключевые элементы местной идентичности: усадьбу Кривякино как символ исторического и культурного наследия, химическую формулу, напоминающую о развитой промышленности города, портрет поэта Константина Ваншенкина, олицетворяющего литературные традиции, и эмблему хоккейного клуба «Химик» — символ спортивной славы округа.

Такой концепт гармонично объединил разные грани культурного кода Воскресенска, где старинная усадебная культура соседствует с большой промышленностью и легендарными спортивными достижениями.

За участие в создании Вышитой карты Подмосковья и вклад в сохранение культурного наследия Московской области мастерица была отмечена дипломом первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова.