Концерт национальных танцев пройдет в школе искусств в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок 3 ноября в 18:00 пройдет концерт «Танцы народов России». На одной сцене выступят лучшие танцевальные коллективы школ искусств округа.

Программа обещает стать калейдоскопом традиций: от народных плясовых до национальных танцев. Зрители увидят многообразие традиций, самобытных костюмов и ритмов, которые из века в век объединяли народы страны.

«Народный танец — это живая память поколений и душа народа. Через каждое движение ребенок учится чувствовать свои корни, уважать историю и культуру соседей. Для нас этот концерт — возможность показать, насколько Химки богаты талантами и насколько важно сегодня чувствовать наше единство. Приглашаем всех жителей прийти всей семьей, чтобы поддержать юных артистов», — отметила муниципальный депутат, директор школы Инна Монастырская.

Концерт начнется в 18:00 по адресу: улица Чапаева, 6. Вход свободный.

Центральная детская школа искусств Химок — ведущее образовательное учреждение в сфере культуры Подмосковья. В 2021 году школа была признана лучшей детской школой искусств в России по версии Министерства культуры РФ. Воспитанники регулярно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов.