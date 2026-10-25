Незаконную свалку в лесу очистят в Мытищах до 26 октября
20 октября возле поселка Акулово, на стыке границ городских округов Мытищи и Пушкинский, начали убирать масштабную несанкционированную свалку. О заброшенной территории сообщили местные жители.
Как отметил директор управления экологии Алексей Королев, участок долгое время был захламлен крупногабаритными отходами, в том числе массивными железобетонными конструкциями от заброшенных сооружений.
Уборку осложняют рельеф и масштаб отходов: подъехать к месту мешают деревья и кустарники, поэтому приходится задействовать тяжелую специализированную технику для разбора и вывоза конструкций.
Подрядчик уже приступил к работе. После сообщений жителей о наличии загрязнения экологи провели проверку и подтвердили информацию.
Алексей Королев поблагодарил граждан за бдительность и подчеркнул, что такое сотрудничество помогает вовремя находить и решать экологические проблемы.
«Работа по приведению земель лесного фонда в надлежащее санитарное состояние продолжается», — добавил он.