Первые 3 тысячи виноградных лоз высадили в деревне Горетово

В деревне Горетово Можайского округа создают один из первых официально зарегистрированных виноградников Подмосковья. В рамках проекта «Можайская лоза» на площади одного гектара уже высадили три тысячи двухлетних саженцев, привезенных из Дагестана, сообщили в РИАМО.

Растения подготовили к зимовке.

В хозяйстве выращивают столовые и технические сорта винограда, приспособленные к местным климатическим условиям. Весной посадки намерены расширить еще на три гектара. Одновременно продолжат развитие фруктового сада, где уже растут около 500 саженцев вишни, груши и фундука.

По словам соучредителя проекта Александра Григеля, климат Подмосковья позволяет выращивать определенные сорта винограда. В работе участвуют специалист из Дагестана Агамирза Шамсиев с более чем 40-летним опытом и представители Тимирязевской академии, отвечающие за научное сопровождение.

В ближайших планах хозяйства также посадка клубники, а в дальнейшем — малины, голубики, салата и зелени. Еще одно направление развития — агротуризм с дегустациями, продажей посадочного материала и перспективой производства вина по традиционной технологии в глиняных сосудах.

Проект реализуют на собственные средства при содействии региональных и муниципальных властей. После официальной регистрации виноградника организаторы рассчитывают получить государственную поддержку. Также хозяйство приглашает к сотрудничеству партнеров и сезонных работников.