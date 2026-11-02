Движение по двум мостам в Одинцове и Серпухове открыли после ремонта

В Одинцовском и Серпуховском округах Подмосковья открыли движение автомобилей по двум мостам после капитального ремонта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». «После завершения всех необходимых мероприятий движение по мостам вблизи деревень Наро-Осаново в Одинцове и Бутурлино в Серпухове открыли в полном объеме. В обоих случаях специалисты демонтировали элементы старого сооружения, возвели новые монолитные береговые опоры и смонтировали балки пролетного строения, а также устроили водоотвод, новое асфальтобетонное покрытие и подходы к мосту», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Одинцовском округе движение запустили по мосту 1990 года постройки через реку Нару у деревни Наро-Осаново. Для комфорта местных жителей там также установили освещение и шумозащитный экран.

В Серпухове рабочее движение открыли по мосту через реку Речму у деревни Бутурлино. Сооружение длиной более 25 метров, построенное в 1967 году, расположено на Бутурлинском шоссе и связывает деревню Бутурлино с Серпуховом.

В ближайшее время специалистам предстоит выполнить завершающие работы: смонтировать ограждения, обустроить технический съезд к очистным сооружениям, нанести разметку, а также демонтировать временное сооружение, по которому было организовано движение автомобилистов на период проведения работ. В связи с этим на объекте возможен ввод временных ограничений для движения транспорта.

В ведомстве напомнили, что на время капитального ремонта движение транспорта на участках было организовано по временным сооружениям, которые в ближайшее время будут демонтированы.