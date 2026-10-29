Молодогвардейцы из Химок привезли вещи и игрушки детям в ДНР

Делегация из Химок посетила детский социальный центр в Харцызске Донецкой Народной Республики и передала гуманитарную помощь — детские вещи, игрушки и развивающие материалы. Поездка была приурочена ко Дню добровольца Московской области.

В состав делегации вошли исполняющая обязанности руководителя химкинского отделения МГЕР Анастасия Подгорная, представитель 88‑й бригады «Эспаньола» Артур Каримов, а также волонтеры.

Для подопечных центра устроили теплый праздник, после чего состоялся круглый стол. В нем приняли участие руководители организации «Добрые сердца», молодежного центра Харцызска, регионального отделения МГЕР в ДНР и отделения «Союза офицерских жен» по Донецку. Участники обсуждали практики работы с детьми с особенностями развития и с семьями военнослужащих. Также затронули тему деятельности молодогвардейцев на новых территориях России и наметили направления для совместных проектов в сфере молодежной политики и гуманитарных инициатив.

Для Анастасии Подгорной поездка стала возможностью посетить родной город в составе гуманитарной миссии. «Было очень приятно снова вернуться в родные места, но уже в рабочей обстановке. Помогать детям родного края — это то, ради чего стоит работать. Кроме того, для нас важен обмен опытом с коллегами из Донецкой области: мы привезли практики, наработанные в Подмосковье, и увидели, как выстроена работа здесь. Это бесценный опыт для обеих сторон», — отметила она.

«Молодая гвардия» Химок системно участвует в гуманитарных миссиях на новых территориях. Такой подход позволяет делать помощь более адресной и устойчивой.