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    В Подмосковье сервисом по вывозу ненужных вещей воспользовались более 2,8 тысячи раз

    На портале госуслуг Московской области с августа 2024 года работает сервис «Вывоз ненужных вещей». За это время им воспользовались свыше 2,8 тыс. раз, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

    Чаще всего жители Подмосковья сдают старые холодильники, газовые плиты и диваны. В сервис передавали и необычные предметы — белое пианино и чугунную раковину. Самым крупным запросом стало полное расхламление квартиры: специалисты вывезли 21 предмет крупной мебели и техники, не считая мешков с мелкими вещами.

    В 2026 году благодаря сервису новую жизнь при переработке получили свыше 21 тонны ненужных вещей.

    Чтобы подать заявку, нужно открыть страницу «Вывоз ненужных вещей» на портале госуслуг Подмосковья или в приложении «Добродел», авторизоваться через ЕСИА и выбрать предмет для вывоза. Цена зависит от конкретной вещи. Затем следует отметить день и время приезда и оставить контакты.

    Заявки принимаются круглосуточно, но подтверждают их в рабочие часы колл-центра — с 9:00 до 21:00.

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