Детский сад построят возле села Озерецкого к 2028 году

В жилом комплексе «Мечта» продолжается строительство детского сада на 400 воспитанников. Сейчас подрядчик заканчивает работы на первом этаже и возводит конструкции второго, сообщило РИАМО.

Новое дошкольное учреждение станет частью образовательного комплекса, который формируется рядом с уже действующей муниципальной школой на 550 учеников.

Как сообщил генеральный директор группы компаний «Мечта» Максим Никитин, проект реализуется при активной поддержке городских и областных властей. В перспективе поблизости также появится здание для профильного обучения, что позволит создать полноценную образовательную инфраструктуру.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 16 групп. Инженерные коммуникации для подачи воды и отвода стоков уже проложены, каркас первого этажа готов. Сейчас строители устанавливают колонны и возводят стены следующего уровня.

До конца года планируется завершить каркас здания и приступить к возведению блочно-модульной котельной. Окончание строительства намечено на декабрь 2027 года.

Внутри оборудуют спортивный и музыкальный залы, кабинеты для развивающих занятий и полноценный пищеблок. На прилегающей территории обустроят прогулочные и игровые площадки. После завершения строительства объект передадут в муниципальную собственность.