Сегодня 10:09 Подмосковный артист Сергей Куприк помог собрать сотни посылок для бойцов СВО Фото: личный архив Сергея Куприка Подмосковье

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Заслуженный артист России, музыкант, актер, легендарный голос группы «Лесоповал» для сотен людей стал еще и человеком, на которого можно положиться.

В Московской области 15 октября отмечают День мецената и благотворителя. Это праздник тех, кто не просто обладает талантом или ресурсами, но и считает своим личным долгом делиться ими с другими. Сегодня в рубрике «Наши люди» — Заслуженный артист России, почетный гражданин Солнечногорска Сергей Куприк. Для большинства зрителей он навсегда остался тем самым «золотым голосом» легендарного «Лесоповала», а затем — ярким сольным исполнителем, чьи хиты звучали буквально из каждого утюга. Но для сотен людей, оказавшихся в беде, он — человек, на которого можно положиться. Благотворительность как форма жизни Свою благотворительную деятельность Сергей и его супруга Екатерина начали еще в 2014 году. С тех пор из Солнечногорска на Донбасс ушли сотни тонн жизненно важных грузов. Масштабы помощи поражают: от медикаментов, полевых хирургических столов и зимней экипировки до 40 тонн питьевой воды, квадрокоптеров и специализированных печей-буржуек, которые спасают от холода в блиндажах.

Фото: личный архив Сергея Куприка 1/3 Фото: личный архив Сергея Куприка 2/3 Фото: личный архив Сергея Куприка 3/3

Недавно на передовую отправились новые автомобили-пикапы, оснащенные тепловизорами для ночных перемещений без демаскировки светом.

«Я учился в Луганской академии культуры и искусства. Эти земли, эти люди стали для меня по-настоящему родными. Остаться в стороне, когда там так тяжело, для меня просто недопустимо. Мы с женой и прихожанами Храма Черниговской иконы Божьей Матери в селе Санино собираем помощь регулярно, иногда по несколько раз в месяц. Техника и грузы нужны на передовой постоянно», — подчеркивает Сергей Куприк. За громким сценическим образом — мастер на все руки Меценатство Сергея Васильевича не ограничивается отправкой грузов за тысячи километров. В самом Солнечногорске он — человек на все руки и пример неравнодушия. Артист состоит в партии «Единая Россия», активно поддерживает партийные акции «Елка желаний», «Собери ребенка в школу», «Добрая корзина» и «Добрая комната». Сергея Васильевича часто можно увидеть и на городских субботниках. Заслуженный артист, который дает благотворительные концерты в Сирии, на Новой Земле и в зоне СВО, с не меньшей охотой берет в руки грабли, чтобы вместе с главой округа и тысячами солнечногорцев навести порядок в парке Победы или высадить молодые клены в сквере. А в День города и другие праздники он неизменно выходит на сцену, чтобы подарить землякам свои лучшие песни и зарядить их позитивом.

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За громким сценическим образом скрывается удивительно заземленный и глубокий человек. Сергей признается, что помимо музыки и радиоуправляемых авиамоделей, его главная страсть — столярное и плотницкое дело. Этому ремеслу его когда-то научил дядя.

«Когда устаю от гастролей и суеты, ухожу в мастерскую. Это здорово расслабляет голову, отвлекает от всего насущного. Кропотливая работа руками очень помогает переключиться», — делится Сергей. Настоящая звезда не только светит, но и согревает За свое бескорыстие, мужество и постоянную работу на благо жителей Сергей Куприк был удостоен звания «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск». «Благодаря таким людям, как Сергей и его супруга Екатерина, на фронт ушли сотни единиц техники и тонны медикаментов. Они доказывают, что понятие меценатства сегодня — это не просто красивые слова, а реальные действия, которые спасают жизни и приближают Победу», — отмечают в местном отделении партии «Единая Россия». Сергей Куприк своим примером доказывает: настоящая звезда не только светит со сцены, но и согревает тех, кто в этом нуждается. И делает это тихо, искренне и от самого сердца.