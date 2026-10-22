Новое эндоскопическое оборудование установили в больнице Подольска

В поликлинику Подольской областной клинической больницы на улице Литейной в этом году поступили два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа. Современное оборудование позволяет проводить качественную диагностику.

Новые приборы помогают врачам детально обследовать желудок и кишечник, обнаруживать даже небольшие изменения и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Обновление оборудования в Подмосковье проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего медицинские учреждения региона в 2026 году получили 231 единицу эндоскопического оборудования, современную технику передали в 40 медорганизаций.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что необходимые обследования позволяют получать качественную медицинскую помощь в округе.