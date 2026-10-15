Встреча с жителями дома № 53 прошла в поселке Селятино в Наро-Фоминске

14 октября в рабочем поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа у дома № 53 прошла встреча в формате срочной выездной администрации. Начальник Территориального управления Селятино Владимир Матвеев обсудил с жильцами качество отопления и горячего водоснабжения, состояние подъездов и содержание придомовой территории.

В ходе встречи жителям рассказали о выполненных работах по ранее поступившим обращениям. В частности, возле дома отремонтировали решетку сливной канализации, которая со временем проржавела и провалилась, создавая неудобства для пешеходов. Конструкция приведена в порядок. По просьбе жителей у одного из подъездов установили ограничительные полусферы — они предотвращают парковку автомобилей непосредственно у входа и обеспечивают свободный проход в дом.

Отдельное внимание уделили отоплению и горячему водоснабжению. Все ранее поступившие заявки по этим вопросам отработаны: специалисты провели контрольные замеры температуры воды и выполнили необходимую регулировку работы полотенцесушителей.

В ходе встречи жители озвучили новые обращения и замечания. Все они приняты в работу и поставлены на контроль администрации и управляющей компании.