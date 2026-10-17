Круглый стол по транспортной доступности прошел в Мытищах

В Мытищах продолжается серия круглых столов по вопросу улучшения транспортной доступности. На очередной встрече обсудили изменения в работе маршрутов и обращения жителей.

Одной из ключевых тем стало то, что 11 смежных межрегиональных маршрутов переданы в ведение Департамента транспорта Москвы и перевозчика «Мосгортранса» в рамках проекта «Москва — область». Это маршруты № 1438, 1302, 1273, 1279, 1294, 1567, 1502, 1303, 1169, 1199 и 1823. По каждому ведется мониторинг пассажиропотока для дальнейшего улучшения качества перевозок.

По маршруту № 1567 поступило большое количество обращений от жителей. Сейчас на линии курсируют 11 автобусов большого класса, ведется мониторинг.

Маршрут № 314 добавили в тестовом режиме утренний рейс в 6:35 от микрорайона Пироговский до метро «Медведково». На маршрут № 24 добавили два автобуса среднего класса, на маршрут № 25 — три автобуса среднего класса.

На маршруте № 12К оборудовали новый остановочный пункт «Храм Пантелеймона» на улице Коминтерна. Также изменили схему движения на маршруте № 18К с конечным остановочным пунктом «ЖК Мытищи Парк».

От жителей поступили вопросы об увеличении длины лежачих полицейских в поселке Здравница и о подготовке общественного транспорта к зимнему периоду. По второму вопросу проведут выездную проверку готовности автопарков перевозчиков.

Все вопросы зафиксированы. О принятых решениях доложат на следующем совещании по транспортной доступности.