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    Бесплатную диспансеризацию проведут в Химках 17 октября

    Фото: ГБУЗ Московской области Химкинская клиническая больница

    Взрослые жители Химок смогут пройти бесплатную диспансеризацию в субботу, 17 октября. Поликлиники округа будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    В программу по возрасту и показаниям входят флюорография, маммография и анализ кала на скрытую кровь. Обследования помогают выявлять онкологические и другие опасные заболевания на ранних стадиях. Для сдачи крови лучше прийти натощак с 9:00 до 11:00, взяв паспорт и полис ОМС. По итогам терапевт оценит результаты и при необходимости назначит дополнительные исследования.

    «Прохождения диспансеризации в выходной — это удобно, доступно, требует минимум времени для обследования и не нужно отпрашиваться с работы», — отметила заместитель главного врача Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

    Записаться можно по телефону 122, через портал «Здоровье», приложение «Макс» или инфоматы. Пройти обследование также можно в будни в поликлинике по месту прикрепления.

    Диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет — ежегодно.

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