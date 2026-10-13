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    В Подмосковье открыли прием заявок на программу по промышленному туризму

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    В Московской области начали принимать заявки на бесплатную программу профессиональной переподготовки «Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма „Открытая промышленность“». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Участие в программе могут принять подмосковные предприятия, которые хотят развивать направление промтуризма.

    Обучение проходит онлайн и состоит из двух частей: обучающего курса по промышленному туризму и одного или нескольких страновых курсов на выбор. Среди них — страны АСЕАН, страны «малого» Ближнего Востока, КНР, Исламская Республика Иран, Республика Индия и страны СНГ.

    После прохождения полной программы обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

    Узнать о программе подробнее и подать заявку на участие можно до 23 октября на сайте: https://competenc-spb.ru/otkrprom/

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