В Подмосковье открыли прием заявок на программу по промышленному туризму

В Московской области начали принимать заявки на бесплатную программу профессиональной переподготовки «Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма „Открытая промышленность“». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в программе могут принять подмосковные предприятия, которые хотят развивать направление промтуризма.

Обучение проходит онлайн и состоит из двух частей: обучающего курса по промышленному туризму и одного или нескольких страновых курсов на выбор. Среди них — страны АСЕАН, страны «малого» Ближнего Востока, КНР, Исламская Республика Иран, Республика Индия и страны СНГ.

После прохождения полной программы обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Узнать о программе подробнее и подать заявку на участие можно до 23 октября на сайте: https://competenc-spb.ru/otkrprom/