Лекцию для будущих мам проведут в больнице в Жуковском 17 октября

В женской консультации Жуковской областной клинической больницы 17 октября состоится встреча с педиатром, посвященная уходу за новорожденными. Специалист расскажет будущим мамам об основных правилах гигиены, купания, кормления и организации безопасного пространства для малыша.

Занятия для пациенток консультации проводят регулярно. По словам заведующей отделением Татьяны Швыряевой, на лекциях разбирают повседневные вопросы, связанные с заботой о ребенке: от ухода за кожей до условий для комфортного сна и поддержания подходящего микроклимата. Участницы также могут задать волнующие их вопросы педиатру и врачу-психотерапевту, который присутствует на встречах.

Следующая лекция запланирована на 24 октября. Ее посвятят грудному вскармливанию, а проведет занятие Татьяна Шумакова, сотрудник Института гигиены.

Начало обеих встреч — в 11:00. Они пройдут в кабинете 332 городской поликлиники, в первом корпусе по адресу: улица Фрунзе, 1. Вход организован со стороны улицы Чкалова, 28. Записаться можно через врача женской консультации. Участие доступно только пациенткам отделения.