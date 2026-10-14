Торгово-складской комплекс подключили к электросетям в Воскресенске

В рамках договора технологического присоединения энергетики Воскресенского производственного отделения построили кабельно-воздушную линию протяженностью около 250 метров от трансформаторной подстанции № 43 до вводно-распределительного щита на границе участка заявителя. ЛЭП смонтировали с использованием самонесущего изолированного провода, который отличается высокой механической прочностью, электробезопасностью и длительным сроком службы. Также установили прибор учета электроэнергии.

«Подключение новых объектов малого бизнеса к электросетям — это всегда вклад в экономику конкретной территории. Когда предприятие получает необходимую мощность, оно может работать в полную силу: принимать товары, обеспечивать их хранение и распределение, создавать рабочие места. Для Воскресенска новый торгово-складской комплекс — это не просто объект инфраструктуры, это точка роста для предпринимателей и удобство для жителей. Мы продолжим создавать условия, при которых предприниматели могут сосредоточиться на развитии своего дела, а не на решении инфраструктурных вопросов», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.