360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Более 10 тысяч газовых приборов заменили в Подмосковье с начала года

    Фото: Пресс-служба АО "Мособлгаз"

    В Подмосковье с начала года заменили более 10 тысяч устаревших газовых приборов на новые. Об этом сообщила компания АО «Мособлгаз».

    Жители региона могут приобрести оборудование в фирменных магазинах Мособлгаза со скидкой по программе газового трейд-ина. Средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 10 лет, водонагревателя — порядка 12 лет, котла — около 15 лет. Точный срок службы указывается в паспорте прибора.

    В компании напомнили, что использовать газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации опасно: многие старые приборы не оснащены автоматикой безопасности, а поломка может произойти резко и привести к взрывам и пожарам.

    Чтобы воспользоваться услугой, нужно посетить ближайший магазин Мособлгаза по адресу на официальном сайте в разделе «Контакты», подать заявку через слесаря во время техобслуживания или оформить ее на сайте shop.mosoblgaz.ru.

    Мособлгаз также напоминает: при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефонам 104 или 112 (вне загазованного помещения). Нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

    Читайте также

    Подмосковный психолог Трифонова назвала ухудшение аппетита признаком депрессии

    «Прямой разговор» с Андреем Воробьевым: 22 октября в 12.00 на 360.ru

    Губернатор Андрей Воробьев поприветствовал участников конференции в Красногорске

    Книгу памяти о героях Великой Отечественной войны создадут в Чехове

    Подмосковные стрелки выиграли золото и 3 бронзы на первенстве России

    В Орехово-Зуеве прошел областной фестиваль «Узоры единства»

    Балерина Анастасия Волочкова посетила Раменский округ

    Услуга по согласию на вселение в соцжилье набрала тысячу заявок в Подмосковье

    Вокалистки из Лобни стали дипломантами всероссийского конкурса

    Мособлархитектура одобрила облик нового детского сада в Одинцове

    Квиз ко Дню народного единства пройдет в Химках 3 ноября

    Администрация Чехова провела встречу с жителями по вопросам ЖКХ

    Глава Лобни проверила строительство Спасского храма