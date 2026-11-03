Более 10 тысяч газовых приборов заменили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года заменили более 10 тысяч устаревших газовых приборов на новые. Об этом сообщила компания АО «Мособлгаз».

Жители региона могут приобрести оборудование в фирменных магазинах Мособлгаза со скидкой по программе газового трейд-ина. Средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 10 лет, водонагревателя — порядка 12 лет, котла — около 15 лет. Точный срок службы указывается в паспорте прибора.

В компании напомнили, что использовать газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации опасно: многие старые приборы не оснащены автоматикой безопасности, а поломка может произойти резко и привести к взрывам и пожарам.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно посетить ближайший магазин Мособлгаза по адресу на официальном сайте в разделе «Контакты», подать заявку через слесаря во время техобслуживания или оформить ее на сайте shop.mosoblgaz.ru.

Мособлгаз также напоминает: при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефонам 104 или 112 (вне загазованного помещения). Нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.