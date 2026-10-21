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    «Прямой разговор» с Андреем Воробьевым: 22 октября в 12.00 на 360.ru

    Губернатор Андрей Воробьев поприветствовал участников конференции в Красногорске
    Фото: Губернатор Андрей Воробьев поприветствовал участников конференции в Красногорске/Медиасток.рф

    «Прямой разговор» с губернатором Московской области Андреем Воробьевым состоится 22 октября в 12:00. Трансляция будет доступна в эфире телеканала «360», на «360 новости», а также на сайте и во всех социальных сетях 360.ru.

    В ходе «Прямого разговора» Андрей Воробьев расскажет о самых важных темах и планах и без формальностей ответит на  актуальные вопросы.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев выступил на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики». Он рассказал о поддержке предприятий, развитии индустриальных парков и подготовке высококвалифицированных кадров в регионе.