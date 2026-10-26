Мособлархитектура одобрила облик нового детского сада в Одинцове

В Одинцове согласовали архитектурный облик нового детского сада на 225 мест. Трехэтажное здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров построят на Северной улице в составе новой очереди жилого комплекса «Одинбург». Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

В дошкольном учреждении предусмотрят девять групп — от ясельной до подготовительной. Для занятий и мероприятий оборудуют отдельные музыкальный и спортивный залы. Также в здании разместят медицинский и пищевой блоки, прачечную, тренерскую и кабинеты специалистов: методиста, психолога, логопеда и музыкального работника.

Фасады оформят в современном лаконичном стиле. Для отделки используют бетонную плитку с фактурой кирпичной кладки, а цветовую гамму подберут в оттенках красного кирпича. На кровле предусмотрено декоративное оформление с крупным узором, который будет сочетаться с основным цветом здания.

Входы и выходы на территорию спроектируют с учетом требований безбарьерной среды. Рядом с главным входом оборудуют колясочную, а для маломобильных посетителей предусмотрят лифт.

На территории детского сада обустроят игровые площадки для каждой группы и отдельную спортивную зону. Также проект предусматривает озеленение, устройство газонов и цветников.