В Орехово-Зуеве прошел областной фестиваль «Узоры единства», посвященный национальным костюмам народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

На подиум «Морозофф Холла» вышли «серебряные» модели из разных уголков Подмосковья. В показе участвовали представители Орехово-Зуевского округа, Москвы, Голицына, Домодедова и Черноголовки. Расписные кокошники, бархатные калфаки и меховые дьабаки превратили дефиле в знакомство с традициями разных народов.

«Я по национальности татарка, и сегодня на красной дорожке представляю традиционный национальный костюм. Для меня это большая ответственность и в то же время гордость!» — поделилась участница фестиваля Римма Алимова.

Ольга Зилгарина выбрала башкирский национальный костюм, который сделала своими руками: ее мама родом из Башкирии. «Здорово, что на подиуме мы видим такое разнообразие образов. Наша страна огромна, но мы едины», — отметила она.

Для социального центра «Орехово-Зуевский» фестиваль стал продолжением работы модельного направления в проекте «Активное долголетие». Семь лет назад идею поддержали коллеги из других округов Подмосковья.

«Я очень рада, что семь лет назад нашу идею создать модельное направление в „Активном долголетии“ поддержали коллеги из многих округов Подмосковья. Сегодня мы видим, как вырос проект и сколько радости он приносит нашим дамам. Это для нас лучшая награда за труд», — рассказала директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

По итогам фестиваля все коллективы-участники получили памятные дипломы. Отдельную благодарность организаторы адресовали команде «Морозофф Холла» за гостеприимство и возможность провести мероприятие в творческом пространстве.