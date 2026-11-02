Подмосковный психолог Трифонова назвала ухудшение аппетита признаком депрессии

Осенью многие сталкиваются с упадком сил, сонливостью и ухудшением настроения. Как отличить сезонную усталость от признаков депрессии, объяснила главный внештатный специалист Минздрава Московской области по медицинской психологии Ирина Трифонова.

При хандре способность радоваться жизни полностью не уходит.

«При депрессии ситуация иная: человек теряет интерес даже к тому, что раньше приносило удовольствие, появляются чувство внутренней пустоты, выраженная утомляемость, нарушения сна и сложности с концентрацией», — рассказала Ирина Трифонова.

Для поддержания эмоционального состояния специалист рекомендует придерживаться режима сна, чаще гулять днем, сохранять физическую активность и общаться с близкими. Еще один полезный прием — каждый вечер вспоминать три хороших события прошедшего дня. При этом важно выбирать отдых, который действительно помогает восстановить силы, а не просто проводить свободное время с телефоном.

«Если подавленное настроение, потеря интереса к жизни и снижение активности сохраняются большую часть дня практически ежедневно на протяжении двух недель, это веский повод обратиться за помощью. При выраженном ухудшении состояния ждать две недели не нужно. Особенно насторожить должны невозможность выполнять привычные обязанности, серьезные нарушения сна и аппетита, чувство безнадежности и мысли о нежелании жить», — подчеркнула медицинский психолог.

При появлении тревожных симптомов можно сначала обратиться к терапевту, чтобы исключить физические причины недомогания. При необходимости дальнейшую помощь окажут медицинский психолог, психиатр или психотерапевт.

Специалисты напоминают, что своевременное обращение за поддержкой помогает избежать усугубления состояния.