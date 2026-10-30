Администрация Чехова провела встречу с жителями по вопросам ЖКХ

Представители администрации и профильных служб встретились с жителями округа в формате «Управдом». На мероприятии обсудили вопросы, которые касаются отопительного сезона, модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства, обслуживания освещения и благоустройства.

На встрече обсудили технические сложности, возникающие при запуске отопления. Глава округа Михаил Собакин напомнил о масштабной модернизации котельных и теплотрасс, которая проходит в округе при поддержке губернатора Подмосковья.

Он также добавил, что обновление изношенной инфраструктуры — необходимый этап, требующий временной отладки режимов работы нового оборудования.

«Поступили жалобы и на недостаточную температуру отопления от ЦТП-3. Разъяснили, что на объекте сейчас завершается капитальный ремонт в рамках государственной программы: на этой неделе там полностью заменили тепломеханику. После модернизации ЦТП-3, как и ЦТП-8, сможет работать в полностью автоматическом режиме без участия оператора. Сейчас идет финальная наладка оборудования, все пусконаладочные работы будут завершены до конца следующей недели», — подчеркнул Михаил Собакин.

Кроме того, жители обратились с просьбой благоустроить двор и создать парковочные места на улице Полиграфистов. Данный адрес находится на рассмотрении для включения в программы развития на ближайшие годы.

В Управление благоустройства направили обращение по поводу ливневой канализации и освещения на улице Вишневая. Также запланировали ремонт входной группы и восстановление антенны в доме № 98 по улице Гагарина и установку защитного отбойника на улице Комсомольской.