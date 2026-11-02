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    Глава Лобни проверила строительство Спасского храма

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

    Возведение Спасского храма продолжается в Лобне. Глава городского округа Анна Кротова вместе с коллегами оценила ход работ.

    Строители завершают отделку фасада. Внутри здания уже смонтированы ключевые инженерные коммуникации. В ближайшее время храм подключат к отоплению, что позволит перейти к следующему этапу строительства.

    31 октября со здания сняли купол и крест — это необходимо для проведения реставрации. С середины ноября художники‑реставраторы приступят к детальному дообследованию интерьеров. Сейчас идет согласование эскиза будущей росписи: проект проходит экспертизу. Сама роспись займет около полугода.

    По завершении работ настоятель храма отец Михаил отслужит молебен на освящение новообновленных купола и креста.

    Анна Кротова взяла на память старый кованый гвоздь из купола — как символ связи времен. Глава Лобни отметила важность бережного и качественного восстановления христианских символов.