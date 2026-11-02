Глава Лобни проверила строительство Спасского храма

Возведение Спасского храма продолжается в Лобне. Глава городского округа Анна Кротова вместе с коллегами оценила ход работ.

Строители завершают отделку фасада. Внутри здания уже смонтированы ключевые инженерные коммуникации. В ближайшее время храм подключат к отоплению, что позволит перейти к следующему этапу строительства.

31 октября со здания сняли купол и крест — это необходимо для проведения реставрации. С середины ноября художники‑реставраторы приступят к детальному дообследованию интерьеров. Сейчас идет согласование эскиза будущей росписи: проект проходит экспертизу. Сама роспись займет около полугода.

По завершении работ настоятель храма отец Михаил отслужит молебен на освящение новообновленных купола и креста.

Анна Кротова взяла на память старый кованый гвоздь из купола — как символ связи времен. Глава Лобни отметила важность бережного и качественного восстановления христианских символов.