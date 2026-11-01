Квиз ко Дню народного единства пройдет в Химках 3 ноября

В Химках 3 ноября в 19:00 пройдет познавательный квиз «Дружба народов — единство России». Мероприятие состоится в рамках первой в России областной акции «Ночь в ДК», приуроченной ко Дню народного единства.

Квиз пройдет в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово на улице Зеленой, 22. Участники смогут проверить и расширить знания об истории страны и ее культурном многообразии.

В программе — вопросы о традициях, праздниках, народных промыслах, национальных костюмах и фольклоре, задания на знание символов единства и ключевых событий, а также расшифровка понятий о дружбе народов. Принять участие сможет любой желающий старше десяти лет.

Акцию проводят дома культуры из 56 округов Подмосковья при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Химки присоединяются к акции впервые.