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    Подмосковные стрелки выиграли золото и 3 бронзы на первенстве России

    Фото: Стрелковый союз России

    Спортсмены из Московской области завоевали золотую и три бронзовые медали на первенстве России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования проходят в Ижевске с 26 октября по 5 ноября. В турнире участвуют сильнейшие юные стрелки из разных регионов страны. Проводят его в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Золото в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, смешанная пара» выиграли Иван Крыльцов из училища олимпийского резерва № 3 в Химках и Анна Топоркова из СШОР по летним видам спорта в Ногинске. Подмосковные спортсмены с первых минут вышли вперед и не отдали преимущество до конца матча команде Ростовской области.

    Бронзу в той же дисциплине завоевала Нелли Черепанова в паре с Андреем Драндиным, победив в матче за третье место представителей Санкт-Петербурга. Еще две бронзовые медали получили мужская и женская сборные Московской области в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, команды».

    В мужскую команду вошли Иван Крыльцов, Вадим Комаров и Андрей Драндин из центра спортивной школы № 1 в Селятино Наро-Фоминского городского округа. Женскую команду составили Нелли Черепанова, Анна Топоркова и Микаэла Бондарева из СШОР по летним видам спорта в Дмитрове.

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