Вокалистки из Лобни стали дипломантами всероссийского конкурса

Всероссийский чемпионат исполнительских искусств завершился в Москве 25 октября. В творческом соревновании приняли участие воспитанницы лобненской студии эстрадного вокала Светланы Бойцовой из ДК «Чайка».

Вокалистки Милана Ковалерова и Анастасия Овсянникова стали дипломантами в номинации «Эстрадный вокал». Девочки исполнили песни «Я хочу, чтобы не было войны» и «Я построю маяк до неба». Их педагог Светлана Бойцова в своей профессиональной номинации удостоена звания лауреата второй степени за исполнение песни «Мы вас ждем».

Конкурс прошел при поддержке Государственного российского дома народного творчества Министерства культуры РФ, депутата Государственной думы, народного артиста России Дмитрия Певцова и Института современного искусства.

Воспитанники студии эстрадного вокала под руководством Светланы Бойцовой регулярно участвуют в конкурсах различного уровня и становятся победителями и призерами.