Книгу памяти о героях Великой Отечественной войны создадут в Чехове
В Чехове создают электронную летопись о героях Великой Отечественной войны. Проект запустило управление развитием отраслей социальной сферы администрации округа, чтобы не только заранее подготовить материалы для акции «Бессмертный полк», но и бережно сохранить память о ветеранах.
Идею создания Книги памяти поддержали библиотеки и дома культуры округа, где разместили афиши с информацией о проекте. Первые отклики от жителей уже поступают.
«Мы хотим не просто зафиксировать факты, а рассказать о наградах, о подвигах, сохранить личные истории из жизни каждого нашего героя. Таким образом будет создана большая книга нашей памяти, потому что каждая страница — это не просто портрет, а частица нашей истории», — рассказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации Чехова Ольга Щукина.
Рассказать о своем герое можно до 3 мая включительно. Необходимо навести камеру на QR-код и заполнить специальную анкету. В ней нужно указать: ФИО, годы жизни, место рождения, звание, род войск, где родственник служил, описание подвигов и полученные награды. Также необходимо приложить фотографию героя без пометок. Если снимка нет, можно прикрепить другое изображение — в Книге памяти в этом случае будет использован шаблон. Все материалы впоследствии передадут на хранение в Музей памяти Лопасненского края.
Администрация Чехова ведет масштабную работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. В округе проходят просветительские мероприятия и различные акции. Одной из них стала Рябиновая роща с именами ветеранов.