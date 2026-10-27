Книгу памяти о героях Великой Отечественной войны создадут в Чехове

В Чехове создают электронную летопись о героях Великой Отечественной войны. Проект запустило управление развитием отраслей социальной сферы администрации округа, чтобы не только заранее подготовить материалы для акции «Бессмертный полк», но и бережно сохранить память о ветеранах.

Идею создания Книги памяти поддержали библиотеки и дома культуры округа, где разместили афиши с информацией о проекте. Первые отклики от жителей уже поступают.

«Мы хотим не просто зафиксировать факты, а рассказать о наградах, о подвигах, сохранить личные истории из жизни каждого нашего героя. Таким образом будет создана большая книга нашей памяти, потому что каждая страница — это не просто портрет, а частица нашей истории», — рассказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации Чехова Ольга Щукина.