Балерина Анастасия Волочкова посетила Раменский округ

Балерина рассказала в студии Раменского радио о своем творческом пути — она сравнила его с розой: красивой, но с шипами. По словам Волочковой, даже самые непростые моменты в жизни лишь помогли ей крепче стоять на ногах. На интервью артистка презентовала программу «Сцена моя» и отметила, что Раменское для нее стало близким городом для выступлений.

«Я здесь очень частый гость. В этот раз решила провести концерт в Гжели, это единственная точка притяжения в округе, где я ранее не выступала. Но что-то должно происходить впервые», — сказала Анастасия Волочкова.

В рамках встречи прошли фото и автограф-сессии. Директор Раменского медиацентра Мария Скороспелова вручила цветы заслуженной артистке России.