В Подмосковье с начала года подали более 8 тысяч заявлений на догазификацию

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали свыше 8,5 тысячи заявлений на заключение договора о подключении в рамках догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Жилье» — «Подключение к сетям». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Искусственный интеллект, внедренный в услугу, проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы. По данным ведомства, это помогает исправить ошибку еще до отправки заявления.

В Мингосуправления добавили, что заключить договор на бесплатную догазификацию могут жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям и являющиеся собственниками домов. Работы по подведению газа выполняются бесплатно не только к их земельным участкам, но и внутри домовладения.