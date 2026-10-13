Робот «Добродел» ускорил модерацию обращений в Подмосковье на 31%

В Подмосковье цифровой помощник сервиса «Решаем проблемы вместе» робот «Добродел» сократил время модерации сообщений на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Робот уже проанализировал более 6,3 миллиона проблем. Свыше 1,1 миллиона сообщений он самостоятельно отправил в работу без привлечения специалистов.

Жители региона описывают ситуацию или прикладывают фото, а робот распознает проблему, присваивает ей нужную категорию по 1193 тематикам и отправляет обращение в работу ответственному блоку. Как отметили в пресс-службе, это сокращает ошибки при выборе темы и ускоряет старт решения проблемы. Тематику робот верно определяет в 90% случаев.

Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».