Школу в Павшинской Пойме в Красногорске достроят летом 2027 года

В Павшинской Пойме завершают строительство новой школы, рассчитанной на 1 100 учеников. Сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку и наладку инженерных систем, сообщили в РИАМО.

Сдать объект по контракту должны в июле 2027 года, однако строители намерены закончить работы раньше.

«Общая строительная готовность сейчас — 87%. На объекте каждый день работают не меньше 50 человек», — сообщил директор Управления капитального строительства Красногорска Аслан Кудухов.

Отопление уже запущено, завершается монтаж вентиляции, электрики и слаботочных систем. Впереди — отдельные фасадные и малярные работы, установка потолков, поручней и оборудования пищеблока. Кухонную технику закупили, для классов еще предстоит приобрести мебель и доски.

По оценке депутата Мособлдумы Артура Бадретдинова, школа будет востребована: район продолжает застраиваться, и число потенциальных учеников растет. Предварительно набрать планируют около 800 детей.

Для младшеклассников предусмотрят отдельный блок с собственной раздевалкой. На территории оборудуют игровые и спортивные площадки, школьный двор для прогулок во время продленки, спортивное ядро и зону для занятий начальной военной подготовкой.

Часть спортивной инфраструктуры смогут посещать жители соседних домов в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион».