Каратистка из Люберец Ксения Белякова выиграла золото на международном турнире

Представительница Московской области Ксения Белякова победила на международных соревнованиях по каратэ «Кубок Маршала А. И. Покрышкина». Турнир прошел с 9 по 11 октября в Новосибирске, об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Белякова из Люберец, занимающаяся в спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам, стала лучшей в весовой категории до 68 килограммов в дисциплине «кумитэ».

В сентябре 2026 года спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата России по каратэ в Южно-Сахалинске. В июне 2025 года она победила в финале VI летней Спартакиады молодежи России по каратэ в Пензе.

Кубок Маршала А. И. Покрышкина прошел в ледовом дворце спорта «Сибирь». В 2026 году турнир состоялся в 23-й раз и собрал более 1600 спортсменов из шести стран — России, Белоруссии, Ганы, Казахстана, Кот-д’Ивуара и Кыргызстана, а также представителей 26 регионов России. Соревнования посвящены памяти трижды Героя СССР, маршала авиации Александра Покрышкина.

Турнир провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».