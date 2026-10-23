Новые автобусы и ИИ-технологии. Андрей Воробьев — о том, как изменилось Мострансавто за 100 лет работы
Андрей Воробьев поздравил коллектив Мострансавто со 100-летием предприятия
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив Мострансавто со 100-летием предприятия и наградил сотрудников за профессиональные достижения. С начала года автопарк пополнили 250 современных машин, а водителям продолжают оказывать всестороннюю поддержку. О развитии предприятия рассказали в пресс-службе губернатора.
В компании трудятся более 16 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч водителей. Перевозчик обслуживает 1,6 миллиона жителей региона. За вклад в развитие транспортной отрасли всему коллективу объявили благодарность губернатора. Восемь человек получили звание «Заслуженный работник транспорта Московской области».
«Вы делаете очень важное дело. Хочу вас еще раз поблагодарить, поздравить с праздником и пожелать здоровья, сил и профессионального роста», — отметил Воробьев.
Обновление транспорта и условия работы
Автобусный парк предприятия регулярно пополняется новой техникой. В прошлом году на маршруты вышли 210 отечественных автобусов, а в текущем — еще около 250. В их числе 76 машин, произведенных на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье.
Ремонт транспорта теперь проводят в собственных цехах. Благодаря этому количество простаивающих автобусов удалось сократить почти в два раза.
Машины оснащены климат-контролем, видеонаблюдением, электронными табло и системами информирования. Предусмотрены места для инвалидных колясок, кнопки связи с водителем и система наклона кузова для удобной посадки.
В филиалах компании используют электронные путевые листы и автоматизированные системы обслуживания автопарка. Искусственный интеллект анализирует записи с камер, помогая контролировать работу водителей и повышать безопасность перевозок. Также для сотрудников запустили портал «Коллектив», где они могут общаться между собой и с руководством.
Работа и поддержка сотрудников
Мострансавто сотрудничает с колледжами, организует стажировки и практикует дуальное обучение. Компания также готовит водителей: желающие могут пройти переподготовку на категорию D со стипендией.
«Компания представлена практически в каждом городском округе — от Шаховской до Орехово-Зуева, от Серебряных Прудов до Талдома. Везде есть наши базы, поэтому любой колледж, который готовит слесаря, токаря, — это наш партнер», — отметил генеральный директор Андрей Майоров.
Отдельное направление — трудоустройство участников специальной военной операции. По словам Майорова, в компании работают около 100 ветеранов, в том числе получивших боевые ранения. Они занимают должности слесарей, контролеров технического состояния и водителей автобусов.
Для сотрудников предусмотрены бесплатный проезд на маршрутах предприятия, компенсация аренды жилья, санаторно-курортное лечение и организация детского отдыха. Для привлечения новых работников действует программа «Приведи друга».