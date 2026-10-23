Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив Мострансавто со 100-летием предприятия и наградил сотрудников за профессиональные достижения. С начала года автопарк пополнили 250 современных машин, а водителям продолжают оказывать всестороннюю поддержку. О развитии предприятия рассказали в пресс-службе губернатора.

В компании трудятся более 16 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч водителей. Перевозчик обслуживает 1,6 миллиона жителей региона. За вклад в развитие транспортной отрасли всему коллективу объявили благодарность губернатора. Восемь человек получили звание «Заслуженный работник транспорта Московской области».

«Вы делаете очень важное дело. Хочу вас еще раз поблагодарить, поздравить с праздником и пожелать здоровья, сил и профессионального роста», — отметил Воробьев.

Обновление транспорта и условия работы

Автобусный парк предприятия регулярно пополняется новой техникой. В прошлом году на маршруты вышли 210 отечественных автобусов, а в текущем — еще около 250. В их числе 76 машин, произведенных на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье.

Ремонт транспорта теперь проводят в собственных цехах. Благодаря этому количество простаивающих автобусов удалось сократить почти в два раза.

Машины оснащены климат-контролем, видеонаблюдением, электронными табло и системами информирования. Предусмотрены места для инвалидных колясок, кнопки связи с водителем и система наклона кузова для удобной посадки.