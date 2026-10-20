Финальный этап монтажа кровли детской школы искусств № 3 начали в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3 в поселке ВУГИ. Специалисты практически завершили кровельные работы.

Объект 1954 года постройки вошел в госпрограмму капитального ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Уже выполнены работы по усилению фундамента и бетонированию полов первого этажа. Завершаем монтаж кровли. Рабочие продолжают прокладывать внутренние инженерные системы и приступили к отделочным работам. В ближайшее время начнется монтаж окон и фасада здания. Параллельно специалисты приступят к благоустройству территории», — отметил главный инженер подрядной организации Сергей Перов.

После завершения ремонта школу оснастят необходимой мебелью и оборудованием. Завершить все работы и открыть школу планируется до конца текущего года.

За последние два года в Люберцах отремонтировали 13 учреждений культуры.