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    В Подмосковье с 5 по 9 октября провели 90 земельно-имущественных аукционов

    Участок на торгах в г. о. Ступино
    Фото: Участок на торгах в г. о. Ступино/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области с 5 по 9 октября 2026 года состоялось 90 земельно-имущественных аукционов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике региона.

    Общее число участников торгов достигло 250 человек. В среднем на каждый лот претендовало 2,7 человека, что говорит о стабильном интересе к земельным аукционам.

    Особенно высокой в этот период оказалась активность в городском округе Ступино, где за право стать собственником земельного участка под ЛПХ соревновались сразу 12 претендентов.

    Комитет напоминает, что победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

    В ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Там же потенциальные участники могут задать вопросы виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.

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