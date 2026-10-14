Молодежный форум для участников КВН прошел в Коломне

Трехдневный молодежный форум КВН прошел в деревне Малое Уварово уже в 10-й раз. Веселые и находчивые собрались в парке-отеле «Олимп», чтобы прокачать юмор, импровизацию и искрометность.

Главная задача встречи — научить молодое поколение играть в КВН, сохраняя при этом традиции старой школы. Из года в год форум собирает десятки участников. В этом году на встречу приехали около 100 школьников и учащихся колледжей и вузов из Коломны, Озер и других близлежащих городов. Одни здесь впервые, другие — уже на юмористическом опыте. Но всех объединяет любовь к этой популярной игре.

«В КВН ребят приводит чувство чего-то нового. И оставляет чувство чего-то прекрасного. А прекрасное — это когда ты знакомишься с новыми людьми, понимаешь, что это КВН, это твое. А когда у тебя получается шутить, даже когда у тебя не получается, когда ты выходишь на сцену, когда ты видишь перед собой 700 человек, которые смеются, вот это им нравится. Вот это их и завлекает сюда, в открытую Лигу КВН городского округа Коломна», — отметил специалист по работе с молодежью МЦ «Русь» Марк Галкин.

Поддержать веселых и находчивых перед большим юмористическим марафоном приехал временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин. И, конечно, ребята пригласили гостя к микрофону. Получился открытый диалог или, скорее, юмористический пинг-понг из вопросов и ответов.

Общение с Виктором Верещагиным стало своеобразной разминкой для ребят. После упражнений с тонкими вопросами и искрометными ответами был дан старт параду юмора. Наставники — опытные игроки из команды-чемпиона Открытой лиги округа «Батя против» — разделили участников на семь команд и отправились покорять одну из самых сложных наук — интеллектуальный юмор.

Возможно, разбираться в разных вещах за три дня новичков и не научить, но наставникам абсолютно точно удалось показать, что такое настоящий старый добрый классный КВН, что такое команда и как надо взаимодействовать друг с другом, чтобы, когда стоишь на сцене, зал лежал от смеха. Это были три дня не только тренингов, лекций, импровизаций и мастер-классов, но и настоящих эмоций, переживаний и юмористического драйва.