В Подмосковье с начала года оформили более 2 тысяч заявлений на соцуслуги

В Подмосковье с начала года через портал госуслуг оформили свыше 2 тыс. заявлений на заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Онлайн-услугой могут воспользоваться граждане, проживающие в Московской области и имеющие действующий социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающимся в социальном обслуживании. Для получения услуги нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Во время заполнения заявки искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-то файлы прикреплены неверно, заявителю высвечивается подсказка, и их можно сразу заменить.

Заявитель сам выбирает поставщика социальных услуг из реестра исполнителей государственных услуг в соответствии с социальным сертификатом. Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя на регпортале. Если требуется поменять исполнителя, то сначала нужно расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление.