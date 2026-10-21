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    В Подмосковье с начала года оформили более 2 тысяч заявлений на соцуслуги

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье с начала года через портал госуслуг оформили свыше 2 тыс. заявлений на заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

    Онлайн-услугой могут воспользоваться граждане, проживающие в Московской области и имеющие действующий социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающимся в социальном обслуживании. Для получения услуги нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

    Во время заполнения заявки искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-то файлы прикреплены неверно, заявителю высвечивается подсказка, и их можно сразу заменить.

    Заявитель сам выбирает поставщика социальных услуг из реестра исполнителей государственных услуг в соответствии с социальным сертификатом. Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя на регпортале. Если требуется поменять исполнителя, то сначала нужно расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление.

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