Подмосковный нарколог Холдин: употребление алкоголя провоцирует острую тревогу

В рамках Недели сохранения психического здоровья главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин развеял миф об алкоголе как средстве от тревоги. Он объяснил, почему спиртное лишь усугубляет беспокойство.

Многие пытаются использовать алкоголь для снятия напряжения, однако эффект успокоения является иллюзией. Сначала вещества блокируют возбуждение нервной системы за счет выброса эндорфинов, но по мере выведения алкоголя уровень гормонов резко падает, провоцируя острую тоску и тревожность.

«А еще прием алкоголя снижает уровень сахара в крови из-за этого к утру после выпивки уровень глюкозы в крови резко снижается, что вызывает сильную слабость, тремор и нарастающую тревогу», — отметил Виталий Холдин.

Для борьбы с тревогой он посоветовал использовать дыхательные практики, легкую физическую нагрузку и четкий режим дня.

Если самостоятельно справиться с напряжением не удается и оно мешает повседневной жизни, необходимо обратиться за помощью к психологу.