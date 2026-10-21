Канализационные коллекторы и сети обновят в Щелкове в этом году

В Щелкове обновляют коммунальную инфраструктуру: в планах — строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт канализационных коллекторов. Реализация проектов затронет десятки тысяч жителей и должна повысить надежность работы инженерных систем. Ход работ проверил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин.

В деревне Новая Слобода построят более трех километров сетей водоснабжения и водоотведения и оборудуют канализационно-насосную станцию. При проведении работ особое внимание уделяют сохранению территории объекта культурного наследия.

Также запланирован капитальный ремонт 161 метра канализационного коллектора Королев — Щелково. Из-за высокого износа трубопровод нуждается в срочном обновлении. Работы предусматривают замену поврежденных участков и установку современных систем контроля. Коллектор отводит стоки на КНС «Соколовская», где в этом году по инвестиционной программе модернизируют насосное оборудование. Обновление системы водоотведения рассчитано более чем на 15 тысяч жителей.

Еще один проект касается межрайонного канализационного коллектора, по которому стоки из Фрязина поступают на Щелковские очистные сооружения. После обращений жителей объект включили в государственную программу. Ремонт охватит участок протяженностью 1,1 километра и затронет более 58 тысяч человек. Сейчас специалисты планируют закупочные процедуры.

На рабочем совещании с администрацией и подрядчиками Дмитрий Лабыкин обсудил соблюдение сроков, возможные изменения технических решений, организацию закупок и межведомственное согласование работ. Качество строительства контролируют эксперты стройконтроля и проектного офиса регионального МинЖКХ.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, в 2026 году в регионе запланировано 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальных объектов. Работы будут проводить без прекращения подачи услуг жителям.