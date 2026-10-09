Мособлдума: более 120 тысяч многодетных семей живут в Подмосковье

Одиннадцатого октября в Московской области во второй раз отметят День многодетной семьи. Праздник учредила Мособлдума, чтобы подчеркнуть роль больших семей в жизни региона. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 120 тысяч таких семей. За последние пять лет их число увеличилось почти на 40%.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что задача региона — создавать условия, при которых родители смогут увереннее планировать будущее.

Для молодых семей предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году такую помощь получили 1,9 тысячи семей.

Родители также могут оформить ежегодную выплату на школьную форму — три тысячи рублей на каждого учащегося. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, предусмотрена дополнительная выплата в размере семи тысяч рублей.

Еще одна мера — компенсация половины расходов на ЖКУ. Ее получают более 94 тысяч многодетных семей региона.

Для родителей и детей предусмотрен бесплатный проезд. Этой льготой пользуются почти 80 тысяч взрослых и 155 тысяч детей. Кроме того, семьи могут получить земельный участок или выбрать денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

С 2026 года семьи, в которых воспитываются четверо и более детей, могут вернуть 50% расходов на первое получение среднего профессионального образования ребенком. Также предусмотрены бесплатное школьное питание, компенсация стоимости детского отдыха, льготы по транспортному налогу, бесплатная парковка на платных стоянках и дополнительная поддержка в рамках программы социальной газификации.

Для семей с доходом ниже прожиточного минимума предусмотрен набор первоклассника. Кроме того, беременным женщинам, кормящим матерям и семьям с детьми до трех лет положены ежемесячные выплаты на питание. Их размер составляет 400 рублей для беременных, 1000 рублей для кормящих матерей и детей до года и 600 рублей для детей от года до трех лет.

Заявления на большинство мер поддержки можно подать через региональный портал. В отдельных случаях выплаты назначают беззаявительно или оформляют помощь непосредственно в роддоме.