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    Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Московской области 12–14 октября на большей части территории ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    11 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

    По прогнозу, сегодня и в ближайшие дни температура будет от +9 до +13 градусов, ночью от +6 до +12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и сильные дожди.

    В случае обнаружения возгорания в лесу просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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