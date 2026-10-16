В Истре запустили производство насосов для систем отопления

Производство насосов для систем отопления начали в Истре. Новое оборудование предназначено для многоквартирных домов, больниц, гостиниц и других объектов, где важно поддерживать стабильную работу инженерных систем. Это очень востребованная продукция в регионе, сообщил вице-губернатора Московской области Владислав Мурашов.

«Очень востребованная продукция. Мы рады, что у нас есть компании, которые развивают это направление, будем максимально им помогать», — отметил он.

Данное оборудование — совместная разработка российских и словенских специалистов. Завод производит насосы и инженерное оборудование для объектов ЖКХ и городского хозяйства.

Новая линейка включает в себя циркуляционные насосы для отопления, холодоснабжения и вентиляции многоквартирных домов, коммерческих и промышленных объектов.

Как отметила генеральный директор «Одинцовской теплосети» Юлия Черникова, благодаря новому оборудованию значительно повысится надежность коммунальных систем.