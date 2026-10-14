Школьница из Лобни стала призером международного конкурса рисунков

Выпускница девятого класса школы № 9 Софья Бородина под руководством педагога Анны Доценко приняла участие в международном конкурсе «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце» и заняла второе место. Торжественное награждение прошло 13 октября.

Проект нацелен на укрепление дружбы и взаимопонимания между школьниками России и Китая, раскрытие культурного и исторического богатства обеих стран через детское творчество и создание площадки для долгосрочного сотрудничества в сфере образования.

В конкурсе приняли участие более 2000 школьников. Работы выполнялись в техниках китайской живописи (гохуа), акварели, гуаши, акрила, карандаша, туши, масла и гравюры.

Картины выставили в выставочном комплексе «Артишок» в Химках, где жюри совместно с российско-китайской экспертной комиссией отобрало по 120 лучших работ от каждой страны. Софья Бородина стала региональным призером.

В школе № 9 поздравили победительницу и отметили, что это не просто награда, а результат большого труда, творческого поиска и чуткого наставничества.

Организаторами проекта выступили Министерство образования Московской области, Управление образования городского округа Химки, Китайский институт международных образовательных обменов и Ассоциация эстетического воспитания школ провинции Цзянсу (КНР).