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    Подмосковье представило цифровые проекты в энергетике на РЭН-2026

    Фото: Пресс-служба Минэнерго Московской области

    Московская область показала на Российской энергетической неделе (РЭН-2026) цифровые сервисы для энергетики и газификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

    Экспозиция «Энергия перемен Подмосковья» открылась в Гостином дворе. Проект реализуют совместно с АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», НПП «АНТРАКС» и компанией «Реватт».

    На стенде «Мособлэнерго» представили «Портал цифровых услуг» — единое окно для жителей и бизнеса региона. Сервис позволяет отслеживать статус заявок на технологическое присоединение, получать рекомендации по энергоэффективности и консультироваться с виртуальным помощником. Также показали цифровую модель электросети — ДИС «Модус», объединяющую электронную паспортизацию оборудования, CIM-модель сетей, диспетчерское управление и планирование техобслуживания.

    «Мособлгаз» представил демостенд с газовыми котлами «Могучий» собственного производства и комплексное решение «Энергия под ключ» по автономной генерации электричества на природном газе. Компания предлагает строительство котельных с газопоршневыми установками от проектирования до сервисного обслуживания. Кроме того, на стенде показали электрозарядную станцию РЕОН-80 от компании «Реватт», которая заряжает два электромобиля одновременно и рассчитана на круглогодичную эксплуатацию.

    НПП «АНТРАКС» презентовало интерактивный стенд, имитирующий работу комплекса САПР по расстановке интеллектуальных аппаратов на воздушной линии. Решение направлено на снижение потерь от аварийных отключений и повышение надежности электроснабжения.

    Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что стенд региона стал площадкой для диалога между государством, бизнесом и обществом. «Посетители смогут узнать о текущих и перспективных проектах в сфере энергетики и газификации, оценить уровень цифровизации отрасли, познакомиться с отечественными технологическими решениями и обсудить возможности сотрудничества», — сказал он.

    Энергосистема Московской области обслуживает 9 млн потребителей и занимает второе место в России. По итогам 2025 года потребление электроэнергии в регионе достигло 66 млрд кВт·ч — максимум среди всех субъектов РФ. «Мособлэнерго» управляет более чем 56 тыс. километров линий электропередачи и 15 200 подстанциями. «Мособлгаз» эксплуатирует свыше 67 тыс. километров газопроводов и обслуживает 2,9 млн абонентов. Московская область занимает первое место в России по числу публичных зарядных локаций — их 1 354.

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