Свыше 15 тысяч отцов Москвы и Подмосковья получили сертификаты на маткапитал

Отцам в Москве и Подмосковье предоставляют различные меры поддержки — от выплат при рождении детей до досрочной пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

В 2026 году маткапитал на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей. В предусмотренных законом случаях сертификат оформляют на отца. Более 15 тысяч мужчин в Москве и Подмосковье уже являются владельцами маткапитала. Также папы, воспитывающие детей до 17 лет, могут претендовать на единое пособие.

При рождении ребенка одному из родителей положено единовременное пособие — 28 450 рублей. Если мама не работает, выплату может оформить трудоустроенный отец. При рождении двойни или тройни деньги назначают на каждого малыша.

Папа вправе взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет. До достижения малышом полутора лет выплачивают 40% среднего заработка — максимум 83 тысячи рублей в месяц. Даже при досрочном выходе на работу пособие сохраняется, а период ухода учитывается при формировании пенсионных прав.

Отцы также могут оформить ежегодную семейную выплату, если воспитывают двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Среди условий — среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточного минимума и отсутствие задолженности по НДФЛ за предыдущий год и алиментам.

При болезни ребенка работающий отец имеет право на больничный. При страховом стаже от восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, максимальная сумма в 2026 году — 6 827 рублей.

Дополнительные пенсионные льготы предусмотрены для отцов, содержащих несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет или детей с инвалидностью. Доплата начисляется максимум за трех иждивенцев.

Отец, воспитавший ребенка с инвалидностью до восьми лет, может выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Аналогичное право предусмотрено для опекунов.

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