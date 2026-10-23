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    Газ провели к 300 домам в СНТ Подмосковья с начала года

    Фото: Мособлгаз

    С начала года в Московской области подключили к природному газу 300 домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

    Юбилейным абонентом стала Дарья Расторгуева — хозяйка частного дома в егорьевском СНТ «Улыбка». Она фитнес-тренер и персональный инструктор, с 2016 года участвует и побеждает в соревнованиях по женскому бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини». По ее словам, газовое отопление дешевле, безопаснее и проще других способов. «Даже если отключают свет, тепло держится долго», — сказала Расторгуева.

    В апреле 2024 года правительство РФ приняло постановление № 484, которое распространяет меры социальной газификации на СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Сейчас газопроводы построены в 20 СНТ Московской области.

    «С начала года уже для 300 семей, которые проживают в границах СНТ, жизнь стала комфортнее и экономически выгоднее. Мы продолжим расширять охват программы и делать газ доступным для большего числа жителей региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Чтобы участвовать в программе, дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в установленном порядке. К заявке нужно приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

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