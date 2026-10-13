Школьник из Лобни победил на всероссийском фестивале науки

10 октября восьмиклассник из лобненского инженерно-технического лицея «Авиатика» Илья Н. стал победителем в номинации «За лучшую работу». Он участвовал в конференции «Актуальные проблемы экологии и рационального природопользования».

Мероприятие прошло в рамках всероссийского фестиваля науки 2026 года в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Илья представил исследовательский проект, посвященный созданию комфортных и экологичных условий для обитания гидробионтов — живых организмов, которые постоянно или на значительных стадиях жизненного цикла обитают в водной среде.

Работа стала вкладом школьника в изучение и сохранение водных экосистем. Проект подготовлен под руководством учителя биологии и химии лицея «Авиатика» Анны Резниковой.

Глава округа Анна Кротова отметила, что такие победы — лучшее подтверждение того, что Лобня уверенно развивается как город, где создаются условия для качественного образования и раскрытия талантов молодежи.

«Мы продолжаем поддерживать юные дарования и гордимся, что наши школьники достойно представляют родной город на всероссийском уровне», — отметила она.

Инженерно-технический лицей «Авиатика» — самый современный образовательный комплекс Лобни, открытый в 2024 году. В лицее обучаются 2200 детей.

Здесь действуют авиастроительные и аэрокосмические, курчатовские классы естественно-научного профиля, а также медиаклассы. Партнерами лицея выступают ведущие вузы страны. Лицей расположен по адресу: улица Взлетная, дом № 2.