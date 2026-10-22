Концерт о Есенине и Дункан пройдет в Одинцове 24 октября

Концерт «Есенин и Дункан» пройдет 24 октября в Звенигородском манеже. Гости услышат стихи поэта и других авторов под аккомпанемент саксофона и флейты.

Знаменитые произведения исполнят лауреат телевизионного конкурса чтецов Лариса Забелина, а также лауреат фестивалей в Праге и Берлине, выпускник Академии Гнесиных Михаил Томилин.

Встреча Дункан и Есенина в мастерской художника Жоржа Якулова стала легендарной. Знаменитая американская танцовщица, не знавшая русского языка, и молодой поэт-имажинист, не говоривший по-английски, влюбились друг в друга с первого взгляда. За бурной личной жизнью пары, наполненной страстью, поездками за границу и громкими ссорами, следил весь мир. Несмотря на официальный брак и взаимное притяжение, разница в культуре и характерах привела к неизбежному расставанию.

Вход по билету на выставку «Звенигород. От земли до неба».