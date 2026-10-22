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    Ремонт Дома культуры имени Нариманова в Шатуре завершат в 2027 году

    Фото: Ангелина Стельмух

    В доме культуры имени Нариманова в Шатуре продолжается обновление здания. Инженерные коммуникации смонтировали, водоснабжение подключили, а в ближайшее время запустят отопление, сообщили в РИАМО.

    Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, почти завершили фасад и готовятся установить двери и подоконники. На улице у здания уже заасфальтировали дорогу. На площадке задействованы 45 человек.

    Как сообщил директор Управления капитального строительства городского округа Шатура Александр Алексеев, закончить ремонт рассчитывают в 2027 году.

    После обновления ДК вновь сможет принимать жителей на творческие занятия и культурные мероприятия.

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