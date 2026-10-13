Еще 35 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Жители Московской области могут пройти сложное лечение с применением современных технологий, не выезжая за пределы региона. Как рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Максим Забелин, с начала года такую помощь получили свыше 35 тысяч человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь необходима при заболеваниях, требующих особого оборудования и высокой квалификации врачей. В Подмосковье этот вид лечения доступен в 38 учреждениях по 14 профилям, включая онкологию, кардиохирургию, травматологию, нейрохирургию и гинекологию.

«Развитие этого направления позволяет расширять возможности лечения сложных заболеваний и создавать условия, при которых пациенты могут получить необходимое лечение рядом с домом, без поездок в другие регионы», — уточнил Максим Забелин.

Для получения высокотехнологичной помощи пациенту необходимо пройти обследование. Решение о назначении лечения принимает врачебная комиссия при наличии медицинских показаний.

Процедуру проводят бесплатно по полису ОМС.